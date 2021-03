Uitvinder cassettebandje was nuchter onder wereldwijd succes: ’Het kan altijd kleiner’

Entertainment

Giel Beelen: ’Ik kan niet meer worden gecanceld’

Hij mag dan wel veel van zijn wilde haren zijn kwijtgeraakt, eens in de zoveel tijd gooit Giel Beelen de knuppel in het hoenderhok. Met name in zijn 3FM-periode zocht de radio-dj de grens op. Maar bang om geboycot te worden is hij niet. „Ik kan niet meer worden gecanceld, heerlijk.”