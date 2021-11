Nederland krijgt Brusselse tik op de vingers voor ’gebrekkige’ controle vissers

Sinds een paar jaar is het niet meer toegestaan om onverkoopbare vis overboord te kieperen. De bijvangst, meestal kleine of ondermaatse vis, moet mee naar de haven. Volgens Europese Unie zijn de regels nodig om voedselverspilling en onnodige vissterfte te voorkomen. Ook zou de maatregel een aanmoediging zijn om selectiever te gaan vissen.

Megaboete

EU-lidstaten moeten toezicht houden op uitvoering van deze strenge regels. Maar Nederland, België en Ierland doen volgens de Europese Commissie onvoldoende aan handhaving en controle en krijgen nu een officiële aanmaning. Als Brussel niet tevreden is kan de kwestie uitlopen op een rechtszaak en megaboetes.

„Effectieve controle en handhaving van visserijactiviteiten op zee en nauwkeurige registratie van vangsten en teruggegooide hoeveelheden zijn essentieel voor de uitvoering van de aanlandplicht en voor de duurzaamheidsdoelstellingen op lange termijn”, stelt het dagelijks bestuur van de EU. Nederland krijgt twee maanden de tijd om te reageren.

’Aanhoudende problemen’

„Ik wil die tijd gebruiken om de bevindingen goed te bestuderen en een adequate reactie op te stellen”, reageert demissionair minister Carola Schouten (Landbouw). „In verschillende visserijen lopen vissers aanhoudend tegen problemen aan bij de uitvoering van de aanlandplicht.” Volgens haar ministerie worden er wel degelijk controles uitgevoerd door de inspectie.

De aanlandplicht is al jaren omstreden. De visserijsector is altijd fel tegen de maatregel geweest. De bijvangst is vaak onverkoopbaar en veel jonge visjes zouden de tocht naar de haven niet overleven. Ook de controles zijn al jaren onderwerp van gesprek. Het Europees Parlement wil graag een cameraplicht aan boord om mee te kunnen spieken.