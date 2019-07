Fugro blijft ondanks groei in rode cijfers

Leidschendam - Bodemonderzoeker Fugro heeft in de eerste helft van dit jaar opnieuw verlies geleden, ondanks een groeiende omzet. Het tekort onder de streep is ruimschoots verdubbeld, van 40 miljoen naar 86 miljoen euro, mede door een forse afboeking op een onderdeel dat in de etalage is gezet.