Fugro neemt angst aandelenemissie weg

Analist Jos Versteeg van InsingerGillissen, die een speculatief koopadvies voor Fugro hanteert, is opgelucht. „De schuld gerelateerd aan het bedrijfsresultaat ligt nu op 2,8 en Fugro voorziet een verdere daling tot 2,2 eind dit jaar. Ik denk dat dit wel gaat lukken, waarmee het bedrijf ruim binnen de bankenconvenant van maximaal 3 uitkomt. Ook de verlenging van de kredietfaciliteit tot mei 2021 is positief.”

Beter resultaat

Fugro behaalde een omzet van €797 miljoen. Afgezien van onder meer wisselkoerseffecten betekent dat een groei van 5,7%. Vooral projecten op het gebied van windenergie op zee, olie en gas en voor de scheepvaart brachten meer in het laatje. De brutowinst (ebitda) voor eenmalige posten ging eveneens omhoog, van €47 miljoen naar €83 miljoen. Fugro gaat uit van een verdere verbetering van de omzet en de winstmarge in de tweede jaarhelft.

Strak aan de wind

Analist Luuk van Beek (Degroof Petercam) concludeert dat het halfjaarbericht de angst voor een spoedige aandelenemissie wegneemt. Hij ziet de volledige herfinanciering van de kredietfaciliteit en converteerbare obligatielening in de komende 12-24 maanden wel als een uitdaging, en sluit niet uit dat Fugro later alsnog nieuwe aandelen gaat uitgeven.

Versteeg sluit zich hierbij aan. „Het blijft enigszins spannend, want Fugro vaart strak aan de wind. Het onderdeel Seabed Geo‐solution was in het eerste halfjaar een negatieve verrassing, maar is uit de cijfers gehaald vanwege de voorgenomen verkoop. Een tegenvaller kan zich ook bij een ander onderdeel voordoen.”

Koerssprong

Aan het begin van de middag stond de koers van Fugro maar liefst 25% hoger, waarmee het verlies eerder dit jaar geheel is goedgemaakt. Afgezien van de afgenomen financiële stress schrijft Versteeg dit toe aan een short squeeze. Met maar liefst 18,8% van de uitstaande aandelen speculeren beleggers op een koersdaling. Een deel hiervan ziet zich nu gedwongen de shortpositie terug te draaien.

De koers van circa €7,60 ligt nog altijd fors onder het door Versteeg gehanteerde koersdoel van €14. Van Beek mikt op €11.