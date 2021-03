Blik op langer steun en oplossing schulden

Premium Financieel

Column: alle beleggers zijn positief

Beleggers zijn optimistisch. Vergeleken met een jaar geleden kan het verschil niet groter zijn. Niks schuilen in cash, veilig beleggen in farma, voeding en alles wat lijkt op obligaties. Volgt u de consensus, dan zit u vol in grondstoffen, banken en aandelen. Party time!