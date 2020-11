Vlag uit op Damrak: AEX even terug op 600 punten

Vooral in de voorbije weken kwam de vaart er steeds meer in voor de AEX. Met de Amerikaanse verkiezingen achter de rug en de goede resultaten van een Pfizer-vaccin tegen het coronavirus werd de kooplustbij beleggers op het Damrak stevig aangewakkerd. De sterke opleving van achtergebleven fondsen, zoals Shell en de banken, droegen deze week sterk bij aan de coronarally.

Na het dieptepunt in maart van net boven de 400 punten vanwege de kopzorgen over de coronacrisis heeft de AEX vanaf april een indrukwekkende opmars laten zien. Per saldo is hoofdgraadmeter bijna 50% in waarde gestegen. De jaartop van februari van net onder de 630 punten is nog wel uit zicht.

Bekijk ook: AEX goed op dreef met slot nipt onder 600 punten

Naast het hoopgevende nieuws over een vaccin hebben centrale bankiers dit jaar de zware neergang van de beurzen een halt toegeroepen. De ECB heeft het opkoopprogramma fors uitgebreid om de economie in Europa te ondersteunen en staat volgende maand al weer klaar om in actie te komen. Ook de Amerikaanse centrale bank (Fed) greep snel in, onder meer met het verlagen van het belangrijkste rentetarief naar bijna 0%.

Techfondsen hebben vanaf april een groot aandeel gehad in de grote veerkracht bij de AEX. Beleggers hielden er rekening mee dat door de coronamaatregelen bedrijven actief in de techsector juist zouden profiteren van de trend om massaal thuis te werken en online producten te kopen. Digitaal betalingsverwerker Adyen behoort dit een jaar tot de grote winnaars met per saldo een ruime verdubbeling van de koers. Chipmachinefabrikant ASML is goed voor een winst van meer dan 30%.

Banken hebben deze week de averij een beetje goedgemaakt, maar staan voor dit jaar nog steeds op een dikke min. ABN kijkt per saldo nog aan tegen een daling van bijna 50%. ING raakte iets meer dan 30% kwijt.