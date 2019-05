Is een beoordelingsgesprek verplicht?

Het jaarlijks voeren van beoordelingsgesprekken is niet verplicht, maar wél aan te raden. Het is goed om stil te staan bij de goede en minder goede dingen in het afgelopen jaar. Het is bovendien een moment om te praten over salaris, bonussen en misschien een functiewijziging. En een middel om de verbeterpunten van minder goed functionerende medewerkers vast te leggen. Dat laatste is onontbeerlijk als u het contract op enig moment wilt beëindigen.

Het is niet nodig om daar een beoordelingssysteem voor aan te schaffen, zeker niet bij 21 medewerkers. U kunt zelf een overzicht maken met de bespreekpunten. Denk daarbij aan samenwerking, deskundigheid, klantvriendelijkheid of rendement. Zorg dat u over feedback van collega’s en over objectieve gegevens van de prestaties (zoals omzetcijfers of aantal vervaardigde stuks) beschikt. Tijdens het gesprek bespreekt u deze punten, geeft het functioneren een cijfer en maakt afspraken voor volgend jaar. Zo simpel kan het zijn.