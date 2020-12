Douane: ondanks Brexit-deal meer gedoe aan de grens

„Voor ons is het belangrijkste gegeven dat er na 1 januari een Brexit is en dat we dan douaneformaliteiten krijgen die er eerst niet waren. Bedrijven moeten zich dus voorbereiden op zaken die eerder niet hoefden”, zo stelt de zegsman. Een voorbeeld is dat truckersbedrijven hun lading vooraf moeten aanmelden in een digitaal systeem van de Rotterdamse haven voordat ze met de ferry de oversteek kunnen maken.

Wennen voor reizigers

Voor reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk op bijvoorbeeld Schiphol landen wordt het ook wennen. Zij mogen bijvoorbeeld niet meer zomaar bepaalde bederfelijke producten het land inbrengen, zoals kazen. Wie op een tripje in Londen flink inkopen heeft gedaan, krijgt bij nieuwe aanwinsten van meer dan 430 euro bovendien met belastingen te maken bij terugkomst. „Je krijgt echt te maken met een grens, het is anders dan voorheen.”

In de afgelopen twee jaar heeft de douane circa negenhonderd nieuwe medewerkers aangenomen om al het extra werk te verzetten. Eerder gaf de douane aan in de eerste vier tot zes weken vertragingen te verwachten in de Rotterdamse haven als gevolg van de Brexit.

Schiphol

Schiphol laat weten dat een van belangrijkste zorgen voor de luchthaven al enkele jaren geleden werd weggenomen. Ook na de Brexit hoeven reizigers uit het Verenigd Koninkrijk bij een overstap op de Nederlandse luchthaven niet nogmaals langs de controle voor hun aansluitende vlucht.