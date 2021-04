Huizensite klaagt bij ACM over boycot door Funda

Gmak-oprichter Chris van der Voorn vertelt dat het bedrijf al sinds november wordt geweerd van Funda. „Ze hebben opeens de voorwaarden voor toelating veranderd, door te eisen dat er een fysieke makelaar bij een verkoop betrokken is.” De website van Funda heeft zo’n 4 miljoen bezoekers per maand en is eigendom van makelaarsvereniging NVM.

Via Gmak kunnen klanten hun huis gratis verkopen, of voor €295 als zij er professionele fotografie en bijvoorbeeld een plattegrond bij willen. Het bedrijf verzorgde ook de plaatsing op Funda. „Daar betaalden we per plaatsing €20 tot €80 voor”, aldus Van der Voorn. Zelf verdient Gmak zijn centen aan de handel in gegevens van de klanten. „Dat is interessante data voor bijvoorbeeld verhuizers, notarissen en energieleveranciers. Zij kunnen via ons relevante aanbiedingen doen.”

Van der Voorn stelt dat Funda misbruik maakt van zijn marktpositie. „Funda benadeelt woningbezitters die hun woning zelf willen verkopen door te weigeren hun huizen, door inschakeling van een online intermediair, te adverteren op de huizensite van Funda, tenzij de woningbezitters tegen hoge kosten een traditionele makelaar inschakelen”, zo staat in de brief aan de ACM. „In november 2020 wijzigde Funda plotseling de aansluitvoorwaarden voor de categorie ‘ongebonden intermediairs’. Ineens, en zonder enig overleg.”

Reactie Funda

Funda is het hier grondig mee oneens. „De weergave van de feiten klopt niet. Eind vorig jaar is Gmak de toegang tot Funda ontzegd omdat Gmak niet voldeed aan de geldende aansluitvoorwaarden. Funda heeft de aansluitvoorwaarden voor ‘ongebonden intermediars’ ook niet gewijzigd. Wel hebben wij in het kader van onze jaarlijkse policy review een enkel punt in de aansluitvoorwaarden verduidelijkt. Voor Gmak maakt dit echter niet uit, want ze zijn geweigerd op de oude voorwaarden en voldoen ook niet aan de huidige.”

Het huizenplatform stelt vast dat Gmak al langer dreigt met een rechtszaak. „Wij hebben tot op heden echter geen dagvaarding gezien, wat volgens ons veelzeggend is. Mocht het zover komen dan zien we de rechtszaak met vertrouwen tegemoet”, aldus het bedrijf.