’Softbank ziet brood in startup fitnessbedrijf VS’

Dat meldt technieuwssite The Information op basis van ingewijden. De waardering van Tempo ligt naar verwachting nog onder de 1 miljard dollar.

Fitnessapparatuur aan huis

Onder meer telecomconcern en techinvesteerder SoftBank zou in de nieuwe ronde een grote investering doen in de Amerikaanse maker van fitnessapparatuur voor in huis.

Die markt heeft een flinke vlucht genomen doordat fitnesscentra wegens de coronapandemie vaak waren gesloten.

Tempo was niet bereikbaar voor commentaar en Softbank wilde geen reactie geven op het bericht van The Information.