Dow Jones wint duizend punten

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New Yorkstonden woensdag halverwege de handelsdag stevig hoger, waarmee een vervolg werd gegeven aan de historische koerswinsten op dinsdag. Toen tekende de Dow-Jonesindex de grootste stijging op sinds de Grote Depressie in 1933. Beleggers reageerden positief op het nieuws dat de Amerikaanse regering en de Senaat een akkoord hebben bereikt over het omvangrijke noodpakket tegen de coronacrisis.