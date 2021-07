AEX perst er winstje uit met steun verzekeraars; duikeling Prosus

Na een verzwakking in de ochtend eindigt de AEX 0,1% hoger op 733,99 punten, net onder het hoogste slotniveau ooit dat vorige maand werd neergezet. De AMX klimt 0,6% naar 1057,6 punten.

De Amerikaanse beurzen blijven maandag gesloten vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag.

Het cijfer over de dienstensector in de eurozone viel mee. In juni werd de sterkste groei sinds juli 2007 bereikt. Beleggingsstrateeg Wim Zwanenburg van Stroeve & Lemberger ziet zich in dit cijfer gesterkt in zijn visie dat het bedrijven vanaf volgende week sterke kwartaalcijfers zullen publiceren. „We krijgen een heel goed cijferseizoen. Ik verwacht ook dat bedrijven zich voor de tweede jaarhelft positief zullen uitspreken.”

Hoewel de aandelenbeurzen zich rond recordstanden voortbewegen, zijn de waarderingen volgens Zwanenburg niet te hoog. „Tegenover de koersstijgingen staan verhoogde winstverwachtingen. Voor aandelen zijn er ook weinig alternatieven, gegeven de nog altijd zeer lage rentes. De obligatierentes zijn de afgelopen paar maanden ook weer teruggevallen, in de VS van 1,75% tot ruim 1,4% voor 10-jaars staatspapier.”

Bij de Nederlands hoofdfondsen gaan de verzekeraars ASR en Aegon aan kop en winnen 2,5% respectievelijk 2,1% geholpen door de aantrekkende rente. NN dikt 1,6% aan. De verzekeraar koopt de Griekse en Poolse activiteiten van het Amerikaanse MetLife voor €584 miljoen.

Shell stijgt 1,2%. De landen van oliekartel OPEC en bondgenoten (OPEC+) proberen nog altijd tot een akkoord over de productie te komen. Vooralsnog liggen de Verenigde Arabische Emiraten dwars. De onderhandelingen worden naar verwachting vandaag hervat.

Techinvesteerder Prosus duikt 6,% omlaag, in reactie op de uitbreiding van het onderzoek van de Chinese autoriteiten naar de cyberveiligheid van onlineplatforms. Chinese appstores moeten de taxi-app Didi verwijderen en ook de app voor vrachtwagendiensten Full Truck Alliance ligt onder vuur. Prosus-deelneming Tencent heeft belangen in Didi en Full Truck Alliance. Voor de lange termijn blijft Zwanenburg positief over grote Chinese internetbedrijven. „Fundamenteel gaat het goed, met een aanhoudend sterke groei van onder meer de bezoekers en het aantal klanten. Wel zijn we recent wat opgeschoven naar small- en midcaps, die minder last hebben van overheidsbemoeienis.”

Maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway zakt 0,5% weg. Zorgtechnologioeconcern Philips moet 1,5% afstaan

Bij de middelgrote fondsen prijkt Air France KLM bovenaan met een plus van 2,2%.

Aalberts krijgt er 0,2% bij. De industrieel toeleverancier verkoopt twee dochterbedrijven met een jaaromzet van bijna €140 miljoen. ING rekent op een mooie verkoopprijs in de veronderstelling dat het om goed winstgevende bedrijven gaat en blijft bij zijn koopadvies.