Prosus bezorgt AEX lagere start

De AEX staat na tien minuten handel 0,2% lager. De AMX schommelt rond het slot van vrijdag.

De overige Europese beurzen laten eveneens kleine schommelingen zien.

De stemming in Azië was vanochtend licht bedrukt. De Japanse dienstensector liet in juni voor de zeventiende maand op rij een krimp zien. In China nam de groei van de dienstensector afgelopen maand af tot het laagste niveau in veertien maanden.

Bij de Nederlands hoofdfondsen staat techinvesteerder Prosus met een verlies van 3,3% onderaan, in reactie op de ingreep in China bij taxi-app Didi.

Staalgigant ArcelorMittal klimt 1,2%. NN wint 0,6%. De verzekeraar koopt de Griekse en Poolse activiteiten van het Amerikaanse MetLife voor €584 miljoen.

Shell stijgt 0,1%. De landen van oliekartel OPEC en bondgenoten (OPEC+) proberen nog altijd tot een akkoord over de productie te komen. Vooralsnog liggen de Verenigde Arabische Emiraten dwars. De onderhandelingen worden naar verwachting vandaag hervat.

Bij de middelgrote fondsen gaat staalproducent Aperam met een plus van 1,7% aan kop. Aalberts wint 0,4%. De industrieel toeleverancier verkoopt twee dochterbedrijven met een jaaromzet van $160 miljoen.