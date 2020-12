Topbestuurder wil Luxaflex-maker van beurs halen

Ralph Sonnenberg wil raambekledingsmaker Hunter Douglas van de beurs halen. De topman en president-commissaris van het bedrijf bezit al 82,7 procent van de gewone aandelen en vrijwel alle preferente aandelen in het bedrijf. Daarmee is zijn totale belang in Hunter Douglas rond de 90 procent. Met zijn investeringsmaatschappij Bergson wil hij nu de rest van de aandelen voor 64 euro per stuk kopen. Dat is een kwart meer dan de slotkoers van vrijdag.