Kort geding marketingbureau Blauw tegen Nebu Megahack bij databedrijf weken stil gehouden: klanten nog niks wijzer over diefstal gegevens

Door Martijn Klerks

Topman Jos Vink (r) en onderzoeksdirecteur Ivo Langbroek van marktonderzoeksbureau Blauw. Ⓒ ANP / HH

Nog elke dag wordt er meer duidelijk over het lek bij het Wormerveerse databedrijf Nebu, dat vorige week aan het licht kwam en waarbij de data van mogelijk miljoenen Nederlanders in de handen van hackers zijn gekomen - en goed nieuws is het nog niet.