Premium Het beste van De Telegraaf

Chipbedrijven niet immuun voor recessie

Door Wouter van Bergen Kopieer naar clipboard

Chips zijn de laatste decennia opgestoomd van een component dat vooral in computers en aanverwante apparaten te vinden was, naar een onmisbaar onderdeel voor bijna elk huis-, tuin-, en keukenapparaat met een stekker. Dat werd door de chiptekorten rond de coronapandemie pijnlijk duidelijk. Maar de halvering van veel technologie-aandelen in enkele maanden wijst uit dat de sector op de beurs nog niet van de effecten van cyclische golven verlost is.