Total verkoopt activiteiten aan Shell

Het betreffende onderdeel heeft 86,95 procent in handen van het zogeheten Block CA1. Dat beslaat 5850 vierkante kilometer, met waterdieptes variërend van 1000 tot 2500 meter. Total werkt er samen met partners Murphy Oil (8,05 procent) en Petronas (5 procent).

De deal met Shell kan naar verwachting in december afgerond worden. "Deze transactie past in onze strategie om onze portefeuille actief te beheren en zal bijdragen aan ons programma om 5 miljard dollar aan niet-kernactiva af te stoten in de periode 2019-2020", aldus Total-bestuurder Arnaud Breuillac.