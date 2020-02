Coronavirus treft beurshandel hard

De AEX-index noteerde rond 10 uur 2% lager bij 570,8 punten. De AMX-index koerste 1,6% lager bij 894 punten. Veel bedrijven zijn op roadshow.

De DAX-index in Frankfurt daalde 1,9%, de FTSE in Londen raakte 1,4% kwijt en de CAC-40 in Parijs 1,5%.

Autoproducent PSA, maker van Opel en Peugeot, meldde hogere marges op zijn kwartaalresultaten met een 13% hogere recordwinst van €3,2 miljard.

In China daalde het aantal doden door het coronavirus voor de tweede dag op rij. Wereldwijd steeg het aantal slachtoffers tot boven 2700, 78.000 mensen zijn besmet, met een forse groei in Zuid-Korea. In Spanje, Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland zijn besmettingen vastgesteld.

In de Aziatische handel daalden beurzen. De Nikkei verloor 0,9%, de Hangseng zat in hetzelfde spoor, de Chinese CSI-300 raakte 1,2% kwijt. De Japanse premier Abe constateerde ’gematigd’ herstel van de economie.

Wall Street sloot dinsdag met fiks verlies. De Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention waarschuwde voor een coronavirus-uitbraak die het dagelijks leven flink zou kunnen verstoren. De Dow raakte 3,2% kwijt en bleef maar net boven de 27.000 puntengrens. De S&P500 zakte 3%, de Nasdaq 2,8%. Disney meldde een bestuurswissel, die het direct 2,5% koerswinst kostte.

De euro verloor 0,1% tot $1,0867, de Chinese yuan sterkte aan tot het hoogste niveau sinds augustus tegen de belangrijkste handelsmunten zoals de dollar. Brentolie daalde 0,8%, Amerikaanse olie zakte in twee dagen met 6%. Rusland en Saoedi-Arabië zouden bij verdere prijsverzwakking extra ingrepen in productie overwegen.

Goud steeg 0,8% tot $1647.

Wolters Kluwer gewild

Dataverwerker Wolters Kluwer (+2,6%) meldde hogere vierdekwartaalresultaten die ook boven eerdere verwachtingen lagen, bij een hoger dividend. Het gaat voor €350 miljoen eigen aandelen inkopen.

Onderin stond biotechbedrijf Galapagos op 3% koersverlies. Betalingsverwerker Adyen verloor 1,7%, staalmaker ArcelorMittal 1,5%.

NN Group kreeg een adviesverhoging tot ’outperform’ van Mediobanca, de koers bleef vlak.

Brouwer Heineken werd door Goldman Sachs weer hoger gezet, op ’neutraal’, bij een koersdoel van €106.

Maaltijdbezorger Takewaway.com (-1,3%) kreeg een adviesverlaging van RBC tot ’sector perform’.

Chiptoeleverancier ASMI (+3,6%) meldde in de Midkap over het laatste kwartaal duidelijk van het aantrekken van de chipmarkt te hebben geprofiteerd, met meer omzet en winst. Het koopt voor €100 miljoen eigen aandelen in en verhoogt zijn dividend. Zakenbank KBC gaf een koopadvies, komend van neuteraal, bij een koersdoel van €140.

Vanacht viel het Aziatische ASM Pacific 7,6% op de kwartaalresultaten: de winst bleef achter bij verwachtingen.

Air France KLM verloor nog eens 3,6%. JustEat Takeaway verloor 2,4%.

Bij de Haagse zakenbank NIBC (+1%) schaarde het bestuur zich achter het overnamebod door Blackstone van €9,85 per aandeel. Daarmee verdwijnt NIBC van de beurs.

Optiekconcern GrandVision (Eyewish, Pearl) bleef vlak. Het meldde een afname van jaarwinst bij een hogere omzet, deels door hogere kosten van de voorgenomen overname door brillenfabrikant EssilorLuxottica.

Smallcap Alfen (-3,7%) kreeg een koersdoelverhoging van Berenberg, van €26 naar €34,50.

Kiadis Pharma (+19%) meldde van de Amerikaanse autoriteit FDA goedkeuring te hebben voor klinisch onderzoek van de Ohio State University voor verdere ontwikkeling van zijn medicijn.s