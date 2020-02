Stress over coronavirus slaat snel weer toe op Damrak

De AEX-index noteerde rond kwart over vier 0,8% lager bij 578,26 punten. De AMX-index koerste nog 0,2% hoger bij 910,31 punten.

De DAX-index in Frankfurt daalde nog 0,3%, de CAC-40 in Parijs zakte 0,2%.

Philip Marey, econoom bij Rabobank, houdt er rekening mee dat de zorgen over het coronavirus voorlopig nog prominent de stemming op de aandelenmarkten zullen blijven beheersen. „De verspreiding van het coronavirus is gemakkelijker geworden en daarnaast is de impact op de voorraadketen groter dan vroeger waardoor je als bedrijf veel kwetsbaarder bent. Aanvankelijk was er nog de hoop dat het redelijk mee zou vallen, maar de angst begint steeds meer toe te nemen dat het coronavirus ons harder gaat raken dan werd verwacht.”

De Rabo-econoom gaat er van uit dat later dit jaar de Federal Reserve in actie zal komen met het rentewapen om de Amerikanse economie te ondersteunen. „Na de industrie lijkt ook de dienstensector in de VS geraakt te worden. Dat hebben we tot nu toe nog niet gezien. Consumenten zijn de laatste strohalm om de economie in de VS overeind te houden.” Wall Street liet vanmiddag flink herstel zien na de zware averij in voorgaande dagen.

Wubbe Bos, analist bij Lynx, benadrukt dat beleggers lange tijd verwend zijn geraakt door de stijgende koersen, maar vanwege de grote onzekerheid over de economische gevolgen van het coronavirus op grote schaal winsten van tafel zijn gaan halen. Hij wijst er op dat vooral luchtvaartmaatschappijen en bedrijven actief in de toerisme hard worden geraakt door de maatregelen die worden genomen om een verspreiding van het virus te voorkomen. „Beleggers hadden altijd het gevoel dat de centrale banken de financiële markten wel weer zouden gaan redden. Het drukken van geld helpt echter niet tegen een mogelijke opkomende pandemie van het coronavirus. Als er bijvoorbeeld niet gevlogen mag worden, dan ga je als bedrijf zware maanden tegemoet.”

Volgens Bos is het vooral afwachten wanneer het dieptepunt in de markt wordt bereikt. „Als er binnen Europa meerdere landen grote gebieden in quarantaine gaan zetten vanwege het coronavirus, dan kunnen we mogelijk nog wat verder wegzakken, maar mogelijk valt het wel mee en gaan veel beleggers weer instappen om te profiteren van het herstel.”

Ondanks de malaise op het Damrak deze week is technisch analist Royce Tostrams voor de lange termijn nog steeds positief gestemd. „ De recente stevige correctie doet er niets aan af dat de lange trends nog steeds ongebroken zijn. Er is veel steun voor de AEX rond het niveau van 570 - 580 punten. Er is ook nog steeds geen lagere top neergezet. Op het huidige niveau zal een vangnet worden gevormd, waarbij de AEX op de lange termijn weer omhoog gaat. Het is nu een moment om bij te gaan kopen, maar niet meer om uit te stappen.”

Wolters Kluwer gewild

In de AEX nam het aantal stijgers voorzichtig toe. Vooral dataverwerker Wolters Kluwer (+3,1%) deed goede zaken in reactie op meevallende resultaten bij een hoger dividend. Vastgoedfonds Unibail Rodamco Westfield hield 0,5% winst overeind. NN Group koerste 0,4% hoger na een adviesverhoging tot ’outperform’ van Mediobanca.

Onderin stond biotechbedrijf Galapagos met een koersdaling van 2,1%. Chemiebedrijf DSM (-1,8%) en tankopslagconcern Vopak (-1,3%) gingen mee omlaag.

Brouwer Heineken verloor 2%. Het bierconcern werd door Goldman Sachs weer hoger gezet, op ’neutraal’, bij een koersdoel van €106.

Midkapper ASMI werd door beleggers beloond voor de resulaten en sprong 8,9% omhoog. De chiptoeleverancier wist over het laatste kwartaal duidelijk van het aantrekken van de chipmarkt te profiteren met meer omzet en winst. ASMI koopt voor €100 miljoen eigen aandelen in en verhoogt zijn dividend. Zakenbank KBC gaf een koopadvies, komend van neuteraal, bij een koersdoel van €140. Branchegenoot Besi werd 2,6% mee omhoog getrokken.

Vanacht duikelde het Aziatische ASM Pacific nog op de kwartaalresultaten: de winst bleef achter bij verwachtingen.

Maaltijdbezorger Just Eat Takewaway.com (-0,9%) kreeg een adviesverlaging van RBC tot ’sector perform’.

Air France KLM zakte na een kortstondig herstel weer 0,7% weg. De luchtvaartcombinatie gaat in de kosten snijden om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Het gaat onder meer om de beperking van de inhuur van tijdelijke krachten.

Optiekconcern GrandVision (Eyewish, Pearl) bleef vlak. Het meldde een afname van jaarwinst bij een hogere omzet, deels door hogere kosten van de voorgenomen overname door brillenfabrikant EssilorLuxottica.

Smallcap Alfen dikte 2,3% aan na een koersdoelverhoging van Berenberg, van €26 naar €34,50.

Kiadis Pharma (+21,4%) meldde van de Amerikaanse autoriteit FDA goedkeuring te hebben voor klinisch onderzoek van de Ohio State University voor verdere ontwikkeling van zijn medicijn. Beursbedrijf Euronext daalde met 2,6%, sinds november vorig jaar de sterkste daling.

Bij de Haagse zakenbank NIBC (+1% op €9,71) schaarde het bestuur zich achter het overnamebod door Blackstone van €9,85 per aandeel. Daarmee verdwijnt NIBC van de beurs.