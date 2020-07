Wijn uit ’Spaanse hel’

V.l.n.r. Harriet Verhoeven van Pitch Pr, de Spaanse diplomaat José Maria de la Torre y Montoro, chef-kok Randy Karman, sterrenchef Jacob Jan Boerma en Cees van Casteren.

Het was de eerste serieuze wijnproeverij na de coronacrisis in Nederland. Het succesvolle jonge Spaanse wijngebied Ribera der Duero tussen Bilbao en Madrid liet in sterrenrestaurant The White Room (*) van Grand Hotel Krasnapolsky hartje Amsterdam zien waarom het tot de wereldtop hoort.