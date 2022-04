P&O Ferries schrapt overtochten Dover-Calais met Pasen

De schepen Spirit of Britain en The Pride of Kent worden allebei door de Britse kustwacht vastgehouden. Bij veiligheidsinspecties kwamen onvolkomenheden aan het licht.

Eerder besloot P&O Ferries de diensten van Dover naar Calais al op te schorten tot Goede Vrijdag, omdat duizenden vrachtwagens vastzaten in Dover. De verkeerssituatie in Dover werd veroorzaakt door een storing bij een Brits it-systeem dat sinds de brexit elektronisch douaneformulieren afhandelt.

Vier weken geleden ontstond er al grote consternatie rond P&O Ferries, omdat het bedrijf via een videoboodschap achthonderd medewerkers ontsloeg.