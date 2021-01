Op naar 150 boeken

Het is het 145e boek van Robert Jan Blom (72) uit Alphen aan den Rijn. En voorlopig is hij niet te stoppen. Hij schrijft al meer dan 40 jaar non-fiction gericht op bedrijfseconomie. „Maar ook andere onderwerpen kon ik niet laten liggen. Het bloed kruipt waar het niet kan gaan. Dus schreef ik ook enkele romans, korte verhalen en poëzie”, meldt Blom. Hij heeft een leuke herinnering aan de helaas vorig jaar te vroeg overleden tv-presentatrice Tineke Verburg. „Samen met haar schreef ik het boek Jong in Zaken dat wij in uw rubriek toen hebben aangeboden aan de toenmalige minister van Economische Zaken, Annemarie Jorritsma.”

Yvonne Brill Ⓒ FOTO INGEBORG LUKKIEN

Blom is een actief heerschap. Na als manager communicatie te hebben gewerkt bij Graydon Nederland was hij hoofdredacteur van het managementtijdschrift Cash Flow en van het Nederlands Faillissementen Register. In 2015 kreeg hij de zilveren erepenning van de gemeente Alphen aan den Rijn overhandigd door burgemeester Liesbeth Spies omdat hij 30 jaar in de gemeentepolitiek zat, waaronder wethouder voor de VVD. Nu is hij raadslid voor de lokale partij Nieuw Elan. Hij werkte 85 keer mee aan het tv-debatprogramma Het Lagerhuis. De onlangs op 78-jarige leeftijd aan Covid-19 overleden schrijfster van jeugdliteratuur Yvonne Brill uit het Drentse Aalden, bekend van de Bianca-serie over een paardenmeisje, overtreft Blom. Zij schreef liefst 151 jeugdboeken. Het is een record.

Gezien de actieve productie en goede gezondheid van Robert Jan Blom kon hij wel eens over dit aantal heen gaan.