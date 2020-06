’Digitalisering is voor onderwijs niet genoeg’

Zij wijst op de tweedeling in het onderwijs: ,,Vier van de tien kinderen groeit in Nederland op onder de armoedegrens.” Met in haar ogen alle gevolgen van die voor een dreigende tweedeling in de samenleving. ,,Het begint bij goed toegeruste leerkrachten”, benadrukt ze. ,,En daar zijn er te weinig van.”

Dus, luidt haar boodschap: Staar je niet blind op digitalisering: ,,Dat heeft op korte termijn effect. Het gaat om de lange termijn. Het is als met de Deltawerken. Als je er niet op tijd over nadenkt, kom je jezelf over 25 jaar tegen. Het onderwijs gaat, als je geluk hebt, over 20 jaar van een mensenleven. Toch wordt er maar over vier jaar nagedacht!”