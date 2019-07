Arcelor leidt op afwachtend Damrak

Afgestudeerde sluiten het ABN Amro Clearing Global Graduates Programme af met het openen van de handel op Euronext Amsterdam, de plek waar veel klanten van ABN Amro zich bevinden. Ⓒ PAULINE VISSER AEX 568.55 -0.12 %

De AEX bleef rond lunchtijd na een serie macrocijfers toch op een klein verlies staan. Beleggers namen hier en daar wat winst in aanloop naar de kwartaalpublicaties door grote Amerikaanse banken vanmiddag, de retailcijfers in de VS en van ASML morgenochtend.