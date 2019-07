Winst AEX hangt aan dun draadje

Rond 16:15 uur stond de AEX 0,2% hoger op 570,2 punten. De AMX steeg 0,8% naar 812,4 punten.

De Duitse DAX steeg 0,2. De Duitse ZEW-indicator voor het economisch vertrouwen verzwakte voor de derde maand op rij. De Britse FTSE 100 klom 0,4%, de CAC-40 met 0,3. De export in de eurozone bleek te zijn toegenomen.

Wall Street begon met fractioneel verlies.

Banken verrassen

Rente-inkomensten van de grote Amerikaanse banken kwamen volgens hun kwartaalcijfers onder druk te staan.

Van de verwachte renteverlaging door centrale banken moet de markt niet te veel verwachten, aldus strateeg Kristina Hooper bij de grote vermogensbeheerder Invesco. „De Fed zal de rente later deze maand met 25 basispunten verlagen, en niet met 50 basispunten waar sommige marktpartijen op aandringen.”

De handelsspanningen zijn weer iets opgelopen. De Wereldhandelsorganisatie geeft de VS naar verluidt groen licht om importheffingen op $5 tot $7 miljard aan Europese goederen op te leggen.

„Zonder een handelsdeal tussen vooral de VS en China blijven veel beleggers aan de zijkant”, zegt marktanalist Salah Bouhmidi van IG. „Het conflict duurt al zolang, beleggers willen nu zien of het effect van de handelsoorlog nu in de echte economie zichtbaar wordt. Wij zien dat effect al wel”, aldus Bouhmidi, die toch in aandelen blijft.

"De winstgroei van bedrijven blijft okay, maar is nog niet fantastisch"

„De winstgroei van bedrijven blijft okay, maar is nog niet fantastisch”, aldus analist Vincent Juvyns van JPMorgan. Gemiddeld rekent hij op lage, enkelcijferige groei voor het huidige kwartaal.

De steun die Peking aan Chinese bedrijven opschroeft, zal gunstig uitpakken voor Europa, meent Juvyns. „Terwijl de markten fundamenteel toch nog goed blijven, zonder veel economische groei.”

Brentolie begon dit jaar bij $54,90 per vat, noteerde dinsdag 0,3% hoger en staat nu op $66,70.

De euro verzwakte 0,4% tegen de dollar bij $1,1236, de munt begon dit jaar bij $1,1217. „Vooral het tegenvallende Duitse ZEW-cijfer baart beleggers zorgen over de economie in Europa”, aldus valataexpert Bart Hordijk van Monex Europe.

De bitcoin zakte bij Bloomberg 1,8% tot $10.660, bij een jaarstart van $3700.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond maaltijdenbezorger Takeaway met een verlies van 2% onderaan.

Zwaargewicht Shell verloor 0,7%.

Galapagos steeg 1,2%, na door de Amerikaanse zakenbank Raymond James van de kooplijst te zijn gehaald. Het biotechnologiebedrijf sprong maandag 19% omhoog in reactie op de intensivering van de deal met de Amerikaanse farmaceut Gilead.

Staalgigant ArcelorMittal ging met een winst van 3,2% aan kop. De sector profiteert van de gestegen ijzerertsprijzen na uitval bij mijnbouwer Glencore.

De financiële instellingen lagen er ook goed bij.

NN Group en ABN Amro wonnen 1,1% respectievelijk 0,8%.

Bij de middelgrote fondsen blonk roestvaststaalproducent Aperam met een winst van 2,8% uit. Ook Air France KLM steeg 3%. Concurrent Ryanair ziet zijn capaciteit minder snel groeien. „Een duidelijk positief signaal” voor sectorgenoten, stelt analist James Goodall van Redburn.

Technologiebedrijf TKH dikte 1% aan, na de aangekondiging van het afstoten van laagrenderende activiteiten. Ook analisten reageren positief.

VEON steeg op de lokale markt 1,4%. Het telecombedrijf heeft een directeur van Facebook binnengehaald.