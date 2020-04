Faillissementsgolf blijft nog uit

Van alle branches moesten bedrijven in de specialistische zakelijke dienstverlening, waaronder juridische dienstverlening, architecten- en reclamebureaus het vaakst noodgedwongen de deuren sluiten, namelijk tien. Verder zijn er in de groothandel negen bedrijven en in de detailhandel acht bedrijven failliet verklaard.

Faillissementsexpert Robert Jan Blom spreekt van stilte voor de storm. „Veel ondernemers hebben nu een beetje lucht omdat de banken ruimere kredieten geven en soepeler omgaan met aflossingsplichten. Maar banken gaan geen cadeautjes aanbieden, het zijn bedrijven die ook gewoon winst moeten maken. Na een poosje zullen klanten toch aan hun plichten moeten voldoen, en als dat niet lukt zal de bank hun faillissement aanvragen.”

Blom voorspelt binnen dertien maanden een dikke 80.000 faillissementen „Daarnaast zal er sprake zijn van tienduizenden bedrijfssluitingen. Ik garandeer dat Nederland over een jaar 150.000 minder bedrijven telt.”