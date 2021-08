Premium Het beste van De Telegraaf

Baggeraars en ingenieurs wacht veel werk Klimaatalarm betekent kassa voor Nederlandse bedrijven

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Op veel plekken moeten de dijken worden versterkt, zoals hier in Delfzijl. Ⓒ ANP/HH Arcadis 38.28 -0.98 %

Amsterdam - De klimaatcrisis biedt kansen voor de Nederlandse waterbouw. Baggeraars en ingenieurs zijn al volop bezig met waterprojecten in de wereld en de verwachting is dat het werk zal toenemen na het alarmerende rapport van het IPCC dat maandag is verschenen, zo blijkt uit een rondgang van De Telegraaf. Kustlijnen zullen voorbereid moeten worden tegen een hogere zeespiegel.