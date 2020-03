Hoop op Fed-steun brengt Wall Street stevig herstel

De Dow-Jonesindex liet 17.00 een plus van 1,6% zien op 25.813 punten. De S&P 500 won 1,3% op 2991 punten, Techbeurs Nasdaq ging ook 1,2% vooruit naar 8672 punten.

De graadmeters op Wall Street lieten vorige week de grootste verliezen optekenen sinds de financiële crisis uit angst voor de economische impact van het coronavirus. Zo is de industriële bedrijvigheid in China in februari keihard geraakt door het virus, met een zeer sterke krimp van de activiteit. Later op de dag komen ook uit de Verenigde Staten cijfers over de industrie. Daarbij zal vooral worden gekeken naar de invloed van de ziekte op de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) meldde dat het virus de groei van de wereldeconomie zal remmen. In het eerste kwartaal van dit jaar zou de wereldeconomie zelfs kunnen krimpen, stelt de denktank.

Op de financiële markten groeit nu de verwachting dat centrale banken met steunmaatregelen komen om zo de impact van de virusuitbraak te verzachten. De Federal Reserve verklaarde klaar te staan om gepast op te treden tegen de economische gevolgen van het virus. Er wordt nu verwacht dat de Amerikaanse koepel van centrale banken later deze maand met een renteverlaging zal komen.

De in New York genoteerde Chinese webwinkel JD.com schoot 8% omhoog geholpen door beter dan verwachte resultaten. JD.com gaf aan voor het lopende kwartaal op een omzetgroei van meer dan 10 procent te rekenen ondanks de impact van het coronavirus. Het bedrijf benadrukte dat dit een voorlopige schatting is en dat er onzekerheden zijn in verband met het virus.

Harley-Davidson ging 2,2% achteruit na het onverwachte vertrek van topman Matt Levatich. Hij stond vijf jaar aan het roer van Harley-Davidson dat nu op zoek moet naar een permanente vervanger. Het bedrijf kampte de afgelopen jaren met dalende verkopen en een sterk gedaalde beurskoers.