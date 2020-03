Wall Street trekt zich op uit dal met hoop op Fed-steun

Ⓒ AFP

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York vonden maandag de weg steeds verder omhoog, waarmee de zware koersverliezen van vorige week een halt werden toegeroepen. De hoop op een spoedige monetaire stimulans door de Federal Reserve om de economische gevolgen van het coronavirus te dempen, gaf beleggers een steun in de rug.