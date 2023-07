’Optimisme bij curatoren over doorstart van fietsenfabrikant VanMoof’

Er worden concrete gesprekken gevoerd met ’serieuze gegadigden’ over een overname van het failliete Amsterdamse bedrijf. Dat hebben curatoren laten weten aan RTL Z.

Onduidelijk

Om welke gegadigden het gaat en hoever de gesprekken gevorderd zijn, is onduidelijk. „Doorstartproces is heel concreet met diverse serieuze gegadigden”, is het enige dat de curatoren laten weten. „We zullen pas na verkoopproces naar buiten treden.”

Online circuleren berichten dat er interesse zou zijn van een Duits bedrijf. Ook fietsfabrikanten Giant en Trek zouden hun oog op het failliete bedrijf hebben laten vallen.