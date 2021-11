Ook energieleverancier Enstroga valt om door hoge gasprijs

De klanten van Enstroga blijven stroom en gas ontvangen, en worden volgens een ’restverdeling’ verdeeld onder andere leveranciers. Het gaat om 150 klanten die nog energie van Enstroga ontvingen, én om 300 aansluitingen die eenzijdig waren opgezegd omdat Enstroga door de hoge gasprijzen niet meer kon leveren.

Die eenzijdige opzegging leverde Enstroga eind oktober al een vermaning op van de ACM. De toezichthouder wilde dat het bedrijf gewoon zou doorgaan met leveren. Omdat dat vanwege de hoge prijzen niet lukt, heeft het bedrijf de ACM gevraagd de leveringsvergunning in te trekken. Dat heeft de waakhond gedaan.

Enstroga blijft tot 12 november – komende vrijdag – energie leveren, de gedupeerde klanten krijgen vanzelf nieuws van hun nieuwe leverancier. Daarna kunnen ze kiezen of ze bij die nieuwe leverancier willen blijven, of dat ze – na een opzegtermijn van maximaal dertig dagen – wederom willen overstappen.

Welkom Energie

Het eerste omvallen van een energiebedrijf door de hoge gasprijzen, van Welkom Energie, heeft de klanten van dat bedrijf enorme hoofdbrekens opgeleverd. Ze vinden weliswaar onderdak bij een nieuwe leverancier, maar die rekent ze de huidige – extreem hoge – tarieven.

Enstroga’s klanten krijgen allemaal nog een eindafrekening, heeft het bedrijf de ACM beloofd, waarop ze kunnen zien of ze nog geld terugkrijgen of nog moeten betalen voor geleverde energie. Of klanten die nog recht hebben op geld, bijvoorbeeld omdat ze minder energie verbruikt hebben dan verwacht, of omdat ze nog wachten op een cashback of welkomstbonus, dat geld ook nog krijgen.