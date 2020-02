AMSTERDAM - Na Canada, VS, Midden Oosten en Frankrijk is nu Mexico aan de beurt. Het Nederlandse bedrijf vertelt dat straks in Mexico. Op een affiche in Mexico Stad maakt Hema zijn komst al bekend: ,,Holla Mexico, de favoriete winkel van Amsterdam komt naar Mexico om het leven gemakkelijker en leuker te maken.’’ Hema denkt de eerste winkel in april te openen.