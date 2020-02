Hema streeft naar 200 winkels in Mexico

,,We zien kansen voor ons in de Mexicaanse markt”, aldus Jegen in gesprek met Mexicaanse media. ,,Het is een jonge markt voor goede aanbiedingen voor baby- en kinderspullen. En het is een markt met groei, ook voor de langere termijn.”

Hola Mexico

Mogelijk opent op 1 april al de eerste winkel in de Mexicaanse hoofdstad. Daarna volgen filialen in grote steden als Guadalajara en Monterrey. Het Nederlandse bedrijf laat in affiches niets aan duidelijkheid over. ‘Hola Mexico, de favoriete winkel van Amsterdam komt naar Mexico om het leven gemakkelijker en leuker te maken’. Tweehonderd winkels moeten uiteindelijk werk opleveren voor drieduizend medewerkers.

Het is niet de eerste stap op een Noord-Amerikaanse markt. Op de website van het Amerikaanse Walmart zijn ook Hema-producten te koop. Die verandering is ingezet sinds de overname van Marcel Boekhoorn. Het warenhuis is steeds meer een merk dat ook elders verkocht kan worden. Zo kun je tegenwoordig ook Hema-spullen kopen in Parijs bij de Franse supermarkt Franprix en in Nederland bij Jumbo en bij Wehkamp.

Veroveren van wereld

Vorig jaar, bij de opening van de schappen bij Franprix in Parijs, zei topman Tjeerd Jegen van Hema dat hij ervan overtuigd is dat Hema de wereld gaat veroveren. Vandaag stelde de topman dat het bedrijf uiteindelijk ook in Mexico wil fabriceren. ,,Zodra we weten wat de populairste producten zijn, zullen we daarvoor Mexicaanse fabrikanten zoeken. Die willen we dan wereldwijd in onze winkels aanbieden.”

Jegen benadrukte voor de Mexicaanse pers dat veruit de meeste producten afkomstig zijn van een groep van ruim veertig vormgevers op het hoofdkantoor in Amsterdam. Dat unieke design moet ook Mexicaanse harten gaan veroveren. Verantwoordelijk voor de opstart en uitbreiding in Mexico wordt John Lackner, die eerder bij H&M werkte.

Marketingmachine

De lancering van Hema naar Mexico laat opnieuw zien dat het bedrijf een marketingmachine wil worden, zoals bijvoorbeeld Nike. Zo verklaarde ook Richard Flint, de verantwoordelijke man voor de wereldwijde uitbreiding in de raad van bestuur van Hema en afkomstig van het Amerikaanse sportconcern Nike. Hema bedenkt producten, maar maakt ze niet zelf en hoeft ze ook niet zelf te verkopen.

Volgens Flint heeft Hema een voorsprong op de concurrentie omdat het duurzame producten maakt. „Vooral Aziaten hebben genoeg van de goedkope spullen die uit China komen”, zei hij. Ook in Mexico benadrukte Jegen het gebruik van biologisch katoen en hergebruikt plastic. Of tompouces op de toonbank komen te staan, is niet duidelijk. Stroopwafels daarentegen zeker wel.