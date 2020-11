Korte metten met man die procedeert voor €0,85

Er zijn mensen die drie rechtszaken beginnen voor 85 cent. Ⓒ Hollandse Hoogte / Richard Brocken

Amsterdam - Je vrienden een Tikkie sturen voor 85 eurocent vinden de meeste mensen al een beetje gênant. Maar een rechtszaak aanspannen, in hoger beroep gaan én de kwestie vervolgens voorleggen aan het hoogste juridische orgaan van ons land, de Hoge Raad, is wel de overtreffende trap van op de centen zitten. De Eindhovenaar die bereid was juridisch tot het gaatje te gaan, krijgt toch het deksel op de neus.