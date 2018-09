AJAX en €250 miljoen voor voetballer

Veel voetballiefhebbers kunnen zich nauwelijks voorstellen dat een voetballer als Lionel Messi €250 miljoen waard zou zijn, Neymar €150 miljoen en Cristiano Ronaldo €110 miljoen.

Hun jaarsalaris

Het jaarsalaris van Lionel Messi bedraagt Є72 miljoen, van Cristiano Ronaldo €78 miljoen en van Neymar €33 miljoen. Dat betekent een inkomen per dag van €198.000,- voor Messi, €214.000,- voor Ronaldo en €91.000,- voor Neymar. Dit zijn bedragen die iedere verbeelding te boven gaan.

Rentabiliteitswaarde

Het management van topvoetbalclubs kijkt helemaal niet naar wat een redelijk bedrag is voor de arbeid die een voetballer voor de club verricht. In het slechtste geval is een voorzitter van een voetbalclub alleen maar geïnteresseerd in de status die hijzelf heeft als de club nationaal/europees of wereldkampioen wordt. Ook bij CEO’s van ondernemingen zien we soms dat “het de grootste zijn” belangrijker is dan winstgevendheid.

Gelukkig maakt het management van de meeste voetbalclubs een inschatting van de toekomstige opbrengsten van een speler voor een club.

Groei uit eigen kweek en/of gekochte groei

Je kan een voetbalteam samenstellen uit eigen kweek maar ook door het kopen van spelers van andere clubs. Voor bedrijven geldt min of meer hetzelfde. Ahold begon met één winkel en realiseerde autonome groei door herinvestering van gemaakte winsten in nieuwe winkels. Eind vorige eeuw begon Ahold met het kopen van groei door overnames. Een heel andere tak van sport. De geschiedenis laat zien dat doorgaans te veel betaald wordt bij overnames, de synergie-effecten te gunstig worden ingeschat en dat het inpassen van de overgenomen business in de bestaande onderneming moeilijker blijkt dan gedacht.

Ook voor een voetbalclub geldt dat je niet teveel moet betalen voor een speler, dat het hele team er beter van moet worden en dat de speler in het team past.

Vergoedingssommen bij AJAX

Voor het samenstellen van een team selecteert Ajax spelers uit eigen kweek en door koop en verkoop. In 2016 werd bijvoorbeeld Arek Milik verkocht voor €32 miljoen, in 2009 Klaas-Jan Huntelaar voor €27 miljoen, en in 2007 Wesley Schneider ook voor €27 miljoen.

De koop- en verkoopbedragen voor spelers vind je in de jaarrekening terug onder vergoedingssommen (transfer-en tekengelden). Per 30 juni 2016 staat er een bedrag van €47 mln. op de balans voor vergoedingssommen na afschrijvingen en waardeverminderingen.

Resultaat sinds 1998/99

Hieronder een overzicht van het bedrijfsresultaat vóór belastingen onderverdeeld naar resultaat vergoedingssommen en bedrijfsresultaat vóór vergoedingssommen.

Pas de laatste jaren wordt er geld verdiend met de exploitatie en vergoedingssommen samen.

Ajax ziet er de laatste jaren financieel puik uit

De cijfers van Ajax zien er de laatste jaren prima uit. Feit blijft dat exploitatieresultaten en het resultaat vergoedingssommen moeilijk zijn in te schatten. Of voor Messi, Neymar en Ronaldo te veel betaald is moeten wij helaas aan de professionals overlaten. Wij hebben daarvoor te weinig kennis in huis. Maar zolang er meer verdiend wordt met een speler/team dan wat zij kosten is elk jaarsalaris en transferbedrag uit bedrijfseconomisch oogpunt ok.

