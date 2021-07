Daily Mail verdwijnt na negentig jaar van de beurs

Het aandeel DMGT noteert maandag in reactie 10% in de plus.

De krant Daily Mail had vorig jaar nog 1,1 miljoen kopers en verscheen voor het eerst in 1896. Het concern claimt daarnaast 218 miljoen online gebruikers per maand te hebben.

De familie Rothermere richtte de Daily Mail-groep op en bracht die in 1932 op de Londense beurs. Sinds 1998 voert Jonathan Harmsworth, burggraaf Rothermere, als vierde opeenvolgende generatie de leiding in het bedrijf.

Bekijk ook: Daily Mail geïnteresseerd in Yahoo

Uit de DMGT-verklaring van maandag blijkt dat de overige bestuurders en aandeelhouders ’van plan zijn’ het aanbod van Rothermere voor het in Bermuda gerigsteerde concern te accepteren.

Fikse voorwaarden

Uit de verklaring van DMGT blijkt ook dat het bod voor Rothermere en zijn familie wel aan meerdere voorwaarden verbonden is. Het fonds heeft al zo’n 30% van de aandelen in handen, maar voor de financiering van de aankoop van de overige 70% is nodig dat DMGT eerst de verzekeringsactiviteiten verkoopt.

Bekijk ook: Britse investeerder BC koopt puzzelbedrijf Keesing

Bovendien moet het online autoplatform Cazoo in New York naar de beurs, via een fusie met een spac of blanco-chequebedrijf Ajax I. Dat zou ruim €6 miljard opleveren.

De opbrengsten van deze transacties zouden dan aan de aandeelhouders van DMGT worden uitgekeerd, vooral de familie, waarna die het bod op het overblijvende deel van het bedrijf zouden kunnen uitbrengen. Dat gebeurt dan volgens de Rothermere Continuation Ltd tegen 251 Britse pence per aandeel.