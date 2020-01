Boeing verwacht voor de zomer herstart productie 737 MAX

Boeing legde de productie van de 737 MAX onlangs stil. Het toestel wordt sinds maart vorig jaar wereldwijd aan de grond gehouden nadat binnen korte tijd twee crashes met het toestel gebeurden. De twee vliegtuigongelukken, in Indonesië en Ethiopië, waren vermoedelijk het gevolg van een veiligheidssysteem dat de neus naar beneden bleef drukken doordat een sensor niet goed werkte.

Boeing moet van de luchtvaartautoriteiten eerst alle technische mankementen in het toestel verhelpen voordat de 737 MAX weer mag vliegen. De kosten in verband met de kwestie lopen inmiddels in de miljarden dollars. Boeing kiest er naar eigen zeggen voor om piloten eerst een training in een simulator te geven alvorens ze weer in een toestel stappen. Ook als dit zorgt voor extra vertraging bij de ingebruikname van de kisten.

Om aandeelhouders van Boeing gerust te stellen beloofde Calhoun dat het dividendbeleid van de vliegtuigmaker gehandhaafd zal blijven. Ook personeel dat voor kort aan het toestel werkte, hoeft volgens de Boeing-baas niet te vrezen. Ontslagen zijn volgens hem niet aan de orde. De kwestie kostte Calhouns voorganger overigens wel zijn baan, al besloot Dennis Muilenburg uiteindelijk om zelf op te stappen.