Beursblog: Adyen uitblinker op hoger gesloten AEX

Koopjesjagers stortten zich vooral op betalingsdienstverlener Adyen (+4%). Zorgtechnologieconcern Philips (-1,9%) en telecommer KPN (-1,9%) waren de grootste dalers onder de hoofdfondsen.

Wall Street is vandaag trouwens dicht vanwege de viering van Thanksgiving. De beurzen in New York zijn vrijdag een halve dag open.

Als het beursblog niet zichtbaar is, klik dan op deze link.