Sportwagens Porsche vliegen showroom uit: vooral SUV-modellen populair

Tussen januari en juni verkocht Porsche in totaal 167.354 sportwagens en terreinwagens. Het populairst waren de SUV-modellen Macan en Cayenne, waarvan Porsche er ruim 90.000 afleverde bij klanten.

Op de Europese markt, exclusief de Duitse thuismarkt, stegen de verkopen met 23 procent. In Duitsland zelf namen de verkopen met bijna een kwart toe. Ook in China wist het bedrijf meer bolides te slijten. In 2022 daalden de verkoopcijfers in het Aziatische land, de belangrijkste afzetmarkt voor Porsche, nog door de economische malaise die coronalockdowns teweegbrachten.

"Uitdagend"

„Na de eerste zes maanden van het jaar kunnen we tevreden zijn met de resultaten tot dusver”, zegt bestuurslid Detlev von Platen. Hij waakt tegelijkertijd voor te veel optimisme, omdat de wereldwijde economische situatie volgens Von Platen „uitdagend blijft.” Vooral in China blijft voorzichtigheid geboden omdat de vraag hier zou kunnen terugvallen.