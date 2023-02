FNV en CNV: zorgmedewerker met langdurige Covid naar voedselbank

Verslaggever Connie de Jonge was bij de zaak. Lees haar tweets onderaan dit artikel.

De beide vakbonden willen dat de zieke zorgmedewerkers nu alvast een bedrag van 22.839 euro per persoon krijgen van de overheid, als voorschot op een regeling. „Deze zorgmedewerkers hebben altijd keihard gewerkt. Voor weinig loon hebben ze belangrijk werk gedaan. Toen de pandemie uitbrak, stonden ze in de frontlinie voor ons allemaal, en heeft Nederland terecht voor ze geklapt. Nu komen ze financieel steeds dieper in de problemen”, stelde een van de advocaten van de bonden. Sommige gedupeerden zaten in de zaal, anderen volgden het op afstand. „Niet alleen reizen naar de rechtbank is slopend voor ze, ook handelingen als boodschappen doen, stofzuigen en een gesprek met de kinderen voeren zijn dat”, legde de advocaat uit.

Volgens de advocaten heeft de Staat „een gevaarlijke situatie gecreëerd” door niet genoeg te doen om de zorgmedewerkers te beschermen. Daarmee zou de Staat onrechtmatig hebben gehandeld. De landsadvocaat sprak dat tegen. „Het is schrijnend dat zorgmedewerkers die in de eerste golf klaarstonden nu ernstige klachten ondervinden. De Staat voelt een morele verplichting om ze ook financieel te ondersteunen. Maar de Staat heeft steeds weloverwogen gereageerd op een acute noodsituatie. Van aansprakelijkheid is geen sprake.”

De voorzieningenrechter in Den Haag doet op woensdag 8 maart uitspraak.