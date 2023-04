Meer ruimte voor maatwerk start-ups bij NOW-berekening

Start-ups die hun voorschot dreigen te moeten terugbetalen, krijgen door de uitspraak meer ruimte om hier tegen in beroep te gaan. De zaak bij de rechtbank Amsterdam draaide om een onderneemster die haar bedrijf, een softwareplatform voor de juridische sector, in 2018 had ingeschreven in het handelsregister. Pas op 31 januari 2020 is het platform officieel gelanceerd en melden de eerste betalende klanten zich.

De eiseres diende in april 2020 een aanvraag in voor de NOW-1 voor de maanden maart, april en mei. Het UWV wees de aanvraag af omdat deze niet voldeed aan de voorwaarde dat het omzetverlies minimaal 20% moest zijn. Bij het beoordelen van de aanvraag hanteerde de uitvoeringsinstantie 2019 als referentieperiode. In deze periode was het bedrijf echter nog bezig was met de ontwikkeling van het platform en waren er nog geen inkomsten. De rechtbank acht dit voldoende bewezen en oordeelt daarom dat het UWV de maanden januari en februari 2020 als referentieomzet had moeten nemen.

„Deze uitspraak kan van groot belang zijn voor start-ups die van de NOW-regeling gebruik hebben gemaakt en geconfronteerd worden met een terugbetalingsverzoek vanuit het UWV”, aldus advocaat Jan Herfkens van Greenberg Traurig. „Het biedt hun de mogelijkheid om te onderbouwen dat hun bedrijfsactiviteiten op een ander moment gestart zijn dan op het moment van KvK inschrijving, waardoor maatwerk mogelijk wordt.”

Het UWV kan nog in hoger beroep tegen de uitspraak.