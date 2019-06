'Kone werkt aan bod liftdivisie ThyssenKrupp'

In mei werd door persbureau Reuters al gemeld dat de Finnen een oogje hadden op het onderdeel Elevator Technology van het Duitse concern. ThyssenKrupp zelf is bezig met een beursgang van die divisie, na het stuklopen van de fusie van de staalactiviteiten met de Europese staaltak van Tata Steel. Kone en ThyssenKrupp wilden geen commentaar geven op de geruchten.

Op de beurs in Frankfurt werden de berichten positief ontvangen want het aandeel ThyssenKrupp ging meer dan 4 procent omhoog. De koers van Kone was vrijwel onveranderd in Helsinki.