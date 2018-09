Belegger speurt naar visie Fed-voorzitter

Vanavond licht Fed-voorzitter Jerome Powell het Amerikaanse rentebesluit toe. Financiële markten schatten de kans op een renteverhoging, waarbij de rente naar een bandbreedte van 1,5 tot 1,75% gaat, op meer dan 90% in.

Spannender dan de vraag of de rente omhoog gaat, is wat de nieuwe Fed-voorzitter Jerome Powell over de economie zal zeggen. Hij nam in februari het stokje over van Janet Yellen.

Fed-watchers zijn druk bezig met inschatten waar Powell valt op de schaal van duiven (voorstanders van een ruim monetair beleid) tot haviken (die een krapper beleid nastreven). Dat is van belang bij het inschatten hoe vaak de rente de rest van dit jaar wordt verhoogd.

Vanavond publiceert de Fed ook een nieuwe ’dot plot’, de grafiek waarin wordt aangegeven hoe vaak de rente dit jaar naar verwachting nog wordt verhoogd. Bij de ramingen van december mikte de Fed op drie verhogingen dit jaar.

Bij zijn eerste publieke optreden leek Powell echter een stuk positiever over de groei van de Amerikaanse economie en de inflatie. Een maand geleden legde hij verantwoording af over het Fed-beleid tegenover het Amerikaanse Congres. „Zijn voorbereide verklaring was een heel afgewogen verhaal, maar in zijn antwoorden op vragen schemerde meer optimisme door”, analyseert macro-econoom Bill Diviney van ABN Amro.

Ook andere leden van het Fed-bestuur hebben zich positiever uitgelaten over de economie. ING verwacht daarom dat de rente dit jaar vier keer omhoog kan. Maar Rabobank-strateeg Stefan Koopman betwijfelt of Powell al zoveel overwicht binnen de Fed heeft. „Hij is geen monetair econoom zoals Janet Yellen. Zij had zoveel kennis en kunde dat zij daarmee de leden binnen het Fed-bestuur aan haar kant kreeg. Powell moet zijn sporen nog verdienen.”

Of de rente aan het einde van dit jaar nou tussen de 2% en 2,25% uitkomt, of nog 0,25% hoger, het lijkt lood om oud ijzer. Toch is het niet alleen voor beleggers van belang, legt Koopman uit. „Het rentetarief is een van de belangrijkste componenten voor de waarde van de dollar. Een hogere rente betekent een hogere dollar.”

Maar ook in de reële economie werkt het rentetarief door. Koopman: „Een hogere rente betekent een minder gunstig investeringsklimaat. De Fed gebruikt de rente dus om de economie wat af te koelen als de inflatie te hard oploopt.”