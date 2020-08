Winst DSM zakt door klap auto-industrie

De omzet van DSM kwam in de verslagperiode uit op ruim 2,2 miljard euro, iets lager dan een jaar eerder. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) kwam uit op 402 miljoen euro. Dat was 438 miljoen euro een jaar terug. De materialendivisie behaalde voor 534 miljoen euro aan opbrengsten, tegen 710 miljoen euro vorig jaar. Bij het onderdeel Nutrition kwamen de opbrengsten uit op ruim 1,6 miljard euro, meer dan de 1,5 miljard euro een jaar terug.

DSM herhaalt de vooruitzichten voor het volledige jaar die werden gegeven bij de resultaten van het eerste kwartaal. Het chemieconcern verwachtte toen dat er in Nutrition op zijn minst een groei van 5 procent zal plaatsvinden in vergelijking met vorig jaar. Gezien de huidige onzekerheid in verband met de coronapandemie, durft het bedrijf het niet aan algemene winstvooruitzichten te formuleren. DSM behoudt het interimdividend, van 0,90 euro per aandeel.

"Twee gezichten"

Dit vindt verslaggever Edwin van der Schoot: „DSM laat weer eens twee gezichten zien: De grotere helft van het bedrijf, die actief is in voedingssupplementen voor mens en dier, groeit onverminderd door, coronacrisis of niet. Maar de kunststoffen- en materialentak van het bedrijf krijgt een flinke tik, onder meer omdat de auto- en vliegtuigindustrie veel minder lichtgewicht composiet materiaal afneemt. De ontwikkeling is koren op de molen van activisten, die al langer een bres in de verdediging van DSM proberen te slaan, en willen dat het bedrijf de kunststoffen- en materialentak verkoopt. De vorige topman Feike Sijbesma wist activisten immer in hun hok te houden, het is voor DSM te hopen dat dit het duo Geraldine Matchett en Dimitri de Vreeze ook lukt.” @Evdschoot

Directeuren Geraldine Matchett en Dimitri de Vreeze spreken van een "solide eerste halfjaar" als in acht wordt genomen hoe buitengewoon de markt was door de coronacrisis. "De ontwikkelingen in het tweede kwartaal waren in lijn met de verwachtingen die we in mei hadden gesteld, we doen het goed", aldus Matchett. "We volgen de behoeftes van de markt, waar tijdens deze crisis het aanleveren van voedingsstoffen het relevantst is."

DSM nam vroegtijdig maatregelen om bedrijfskosten tot een minimum te beperken en gaat in de volgende periode door met winstverbeteringsacties, gericht op een jaarlijkse besparing van rond de 25 miljoen tot 30 miljoen. De Vreeze zegt dat die besparing van kosten niet alleen bestaat uit ontslagen, maar voor een groot deel uit het efficiënter maken van bepaalde takken, zoals onderzoek en ontwikkeling. Na overleg met de ondernemingsraad kunnen waarschijnlijk eind augustus meer details worden gegeven over of en hoeveel ontslagen er gaan vallen.

Volgens de directeuren dragen de recente overnames van CSK, Glycom en Eber Group bij aan het specialistische aanbod en het versnellen van de groeistrategie. In juni werd bekend dat DSM voor 980 miljoen euro het Oostenrijkse Erber Group overneemt, dat zich bezighoudt met natuurlijke voedingssupplementen, analyse van diervoeder en voedsel en bescherming van gewassen. Naar verwachting is de overname in het vierde kwartaal afgerond.