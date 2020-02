In Chili wordt veel van het koper van de wereld gedolven. Ⓒ AFP

De koperprijs steeg in de eerste veertien dagen van het jaar. Het sentiment was opperbest. Dit kwam vooral doordat op 15 januari het handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China werd ondertekend. Na 15 januari verdampte het optimisme in de kopermarkt echter vrij snel.