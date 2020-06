ACM: prijsverschil bij energieleveranciers tot ruim €600

In de afgelopen drie jaar is meer dan de helft (53%) van de consumenten ten minste één keer overgestapt van energieleverancier of contract, blijkt uit de Energiemonitor 2020 die de ACM vrijdag publiceerde. Een lagere prijs is de belangrijkste reden voor de overstap. Dat gaf 74% van de overstappers aan.

Prijsvoorbeeld

De prijsverschillen tussen de verschillende energieproducten kunnen volgens de ACM enorm oplopen. De consumentenwaakhond geeft als voorbeeld een consument die in mei 2020 een energiecontract voor onbepaalde tijd met een variabel tarief afsluit – het zogenaamde slaperstarief. Hij betaalt maximaal €1959 euro per jaar aan energiekosten (elektriciteit en gas). Als hij zou overstappen naar het goedkoopste contract voor één jaar tegen een vast tarief, zou hij slechts €1299 kwijt zijn.