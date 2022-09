Premium Het beste van De Telegraaf

Profiel: nieuwe topman Wael Sawan moet Shell verder vergroenen

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Wael Sawan, de nieuwe topman van Shell. Ⓒ Shell

Amsterdam - Met de benoeming van Wael Sawan als opvolger van Ben van Beurden als hoogste baas bij energiebedrijf Shell, krijgt een uiterst ambitieuze bestuurder het heft in handen. In 25 jaar maakte Sawan naam als slimme en krachtige bestuurder bij meerdere onderdelen. Zijn missie, die hij ook persoonlijk al jaren openlijk uitdraagt, is om Shell snel te verduurzamen.