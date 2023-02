Waakhond ACM doet onderzoek bij kantoren Eneco, Essent en Vattenfall

Het gaat om het opvragen van informatie. Van verdenkingen van strafbare feiten zou geen sprake zijn.

In zijn eerste Monitor Consumentenmarkt Energie constateerde de waakhond Autoriteit Consument en Markt (ACM) vorige week dat voor consumenten niet altijd helder is hoe de tarieven zijn opgebouwd. Die zag ook dat er bij aanbieders een verschil is van soms honderden euro’s per jaar voor een gemiddeld gezin dat een nieuw energiecontract wil afsluiten. Tegelijkertijd boden energiebedrijven nauwelijks vaste contracten aan.

De toezichthouder concludeerde toen ook dat consumenten die op zoek zijn naar een goedkoper energiecontract, dit te vaak niet goed kunnen vinden bij de aanbieders.

Transparanter

De waakhond van de sector stelde dat de drie met naam genoemde leveranciers, die driekwart van de markt bezitten, veel transparanter moeten zijn over hun kosten. Vooral bij nieuwe variabele contracten ging het nog niet goed.

De ACM zei in december de energietarieven die consumenten betalen scherper te gaan controleren, na de extreme stijgingen van de gas- en elektriciteitsprijzen als gevolg van de Russische inval in Oekraïne.

Toen vroeg de marktwaakhond de energiebedrijven gegevens aan te leveren die de tarieven in hun modelcontract onderbouwen.

Volgens Energie-Nederland, de branchevereniging, gaat het vandaag slechts om het opvragen van gegevens bij de bedrijven. De energiebedrijven stellen dat de toezichthouder ’van harte welkom’ is. Vattenfall zegt in een reactie dat het gaat om aangekondigd bedrijfsbezoek van de toezichthouder.

AFM kijkt mee

De toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) volgt naast de ACM de zogeheten termijnmarktcontracten en prijzen voor inkoop van gas en stroom. Die gelden als financiële producten.

Ook de AFM uitte eind vorig jaar zijn bezorgdheid over tarieven voor consumenten. Bijna een op de tien hypotheekbezitters met een variabel of vast contract dat binnen twaalf maanden afloopt, gaf vorig jaar aan dit jaar moeite te hebben rond te komen door de stijgende energieprijzen, zo bleek uit eigen onderzoek van de AFM.

Bestuursvoorzitter Laura van Geest van de AFM meldde toen de ,,situatie van consumenten die financieel kwetsbaar zijn in de gaten te houden”.

Dinsdag openden energiebedrijven het Tijdelijk Noodfonds Energie. Daar kunnen huishoudens compensatie aanvragen voor de hoge energiekosten. Dit fonds, waarvoor het kabinet en energiebedrijven beide €50 miljoen beschikbaar stellen, is voorlopig alleen bedoeld voor deze winter. De organisatie schat in dat er zeker honderdduizenden Nederlanders voor in aanmerking komen. De uitbetaling is binnen een maand nadat een inzending is goedgekeurd, aldus de energieleveranciers.