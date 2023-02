Waakhond ACM valt binnen bij Eneco, Essent en Vattenfall

Door Redactie DFT

Amsterdam - Toezichthouder ACM is dinsdag binnengevallen bij energiebedrijven Eneco, Essent en Vattenfall. Met ’bedrijfsbezoeken’ wil de toezichthouder zien of zij zich houden aan afspraken over redelijke tarieven voor consumenten.