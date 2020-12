Trump stuurt ’schandalige’ deal coronasteun terug naar Congres

In een toespraak waarvan hij een deel op zijn Twitterpagina plaatste, zei Trump dat het steunpakket „niets met Covid te maken heeft.” Volgens de president gaan er via dat pakket miljoenen naar onder meer andere landen en kunst- en cultuurinstellingen, die volgens hem niet van relevantie zijn.

Trump vraagt het Huis van Afgevaardigden en de Senaat om de waarde van de steuncheque voor de meeste Amerikanen te verhogen van 600 naar 2000 dollar en wil dat de „verspillende en onnodige elementen” uit de nota worden geschrapt.

Eerder had het Witte Huis juist laten weten dat Trump zijn handtekening onder het coronasteunpakket zou zetten. Het huidige pakket is volgens Trump echter heel anders uitgepakt dan hij had verwacht.

Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden liet in een reactie op Trump via Twitter weten dat de Democraten akkoord gaan met een verhoging van de waarde van de steuncheque naar 2000 dollar. „De Republikeinen weigerden meermaals te zeggen welk bedrag de president wilde voor de cheques”, aldus Pelosi. Wat haar betreft wordt de verhoging deze week nog in stemming gebracht.

Getouwtrek

Na maanden politiek getouwtrek had maandagavond zowel het door de Democraten gedomineerde Huis van Afgevaardigden als de overwegend Republikeinse Senaat overeenstemming bereikt over economische steunmaatregelen. Het pakket dat miljoenen huishoudens en kleine bedrijven door de coronacrisis moet helpen, omvat in de huidige vorm onder meer een eenmalige cheque van 600 dollar voor de meeste Amerikanen en steun voor de miljoenen Amerikanen die sinds het uitbreken van de coronapandemie hun baan zijn kwijtgeraakt. Op zaterdag loopt een vorige steunregeling voor die Amerikanen af.

Ook zou een steunregeling voor worstelende kleine bedrijven worden uitgebreid en zou er meer extra geld naar scholen, luchtvaartmaatschappijen, openbaar vervoer en vaccindistributie gaan.

Het pakket wordt zowel door Democratische als Republikeinse kopstukken gezien als een compromis. Het wetsvoorstel bevatte niet alles wat Huis-voorzitter Pelosi wilde, maar ging volgens haar de goede kant op. „Het is een eerlijk compromis”, zei een Republikeinse volksvertegenwoordiger erover.

Nieuw steunpakket

De aanstaande president van de Verenigde Staten, Joe Biden, heeft daarnaast aangekondigd dat zijn regering het Amerikaanse parlement een nieuw coronasteunpakket zal gaan voorstellen. Biden deed die uitspraak op een persconferentie in zijn woonplaats Wilmington, een dag nadat het Congres een tweede steunpakket ter waarde van 900 miljard dollar en de jaarbegroting had goedgekeurd.